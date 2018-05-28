Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.075 3,02 BIST ANKARA 135.026 1,82 BIST ANTALYA 48.407 3,76 BIST BALIKESİR 60.013 2,92 BIST BURSA 168.717 3,88 BIST DENIZLI 73.571 3,07 BIST ISTANBUL 102.042 3,06 BIST IZMIR 138.097 1,82 BIST KAYSERI 396.606 3,04 BIST KOCAELI 205.149 3,46 BIST KONYA 62.742 2,35 BIST TEKIRDAĞ 198.731 1,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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