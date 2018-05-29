Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.802 -0,19 BIST ANKARA 134.338 -0,48 BIST ANTALYA 49.448 -0,66 BIST BALIKESİR 60.328 -0,58 BIST BURSA 166.640 -1,48 BIST DENIZLI 74.023 -0,90 BIST ISTANBUL 101.375 -1,31 BIST IZMIR 137.718 -0,57 BIST KAYSERI 385.685 -2,30 BIST KOCAELI 206.734 0,30 BIST KONYA 62.251 -0,56 BIST TEKIRDAĞ 196.713 -1,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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