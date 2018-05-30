Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.031 2,38 BIST ANKARA 132.257 -1,77 BIST ANTALYA 51.738 2,73 BIST BALIKESİR 61.410 1,19 BIST BURSA 169.971 1,05 BIST DENIZLI 74.937 2,16 BIST ISTANBUL 100.733 -0,48 BIST IZMIR 136.492 -0,03 BIST KAYSERI 389.766 0,61 BIST KOCAELI 205.201 -1,24 BIST KONYA 62.890 1,00 BIST TEKIRDAĞ 197.247 -0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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