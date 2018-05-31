Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 208.786 2,28 BIST ANKARA 132.850 1,41 BIST ANTALYA 50.342 -2,40 BIST BALIKESİR 61.158 0,32 BIST BURSA 169.729 -1,63 BIST DENIZLI 74.249 0,14 BIST ISTANBUL 99.042 -1,12 BIST IZMIR 135.572 0,84 BIST KAYSERI 400.475 0,61 BIST KOCAELI 204.419 -0,04 BIST KONYA 62.358 0,21 BIST TEKIRDAĞ 197.995 -0,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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