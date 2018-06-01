Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.588 -2,47 BIST ANKARA 130.091 -0,79 BIST ANTALYA 49.262 -1,85 BIST BALIKESİR 58.231 -2,19 BIST BURSA 165.170 -1,37 BIST DENIZLI 71.926 -2,49 BIST ISTANBUL 95.916 -1,34 BIST IZMIR 132.227 -1,60 BIST KAYSERI 385.173 -1,67 BIST KOCAELI 203.098 -0,24 BIST KONYA 60.191 -1,08 BIST TEKIRDAĞ 188.224 -2,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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