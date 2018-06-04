Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 205.830 3,49 BIST ANKARA 130.876 0,99 BIST ANTALYA 50.498 1,09 BIST BALIKESİR 58.209 0,30 BIST BURSA 165.175 0,04 BIST DENIZLI 72.872 1,28 BIST ISTANBUL 96.798 0,70 BIST IZMIR 133.583 1,01 BIST KAYSERI 370.437 -1,29 BIST KOCAELI 205.040 0,40 BIST KONYA 60.394 0,62 BIST TEKIRDAĞ 190.961 1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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