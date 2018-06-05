Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 207.541 -0,37 BIST ANKARA 129.482 -0,80 BIST ANTALYA 49.252 -0,99 BIST BALIKESİR 57.652 -0,05 BIST BURSA 162.792 -0,26 BIST DENIZLI 72.054 0,50 BIST ISTANBUL 95.582 -0,82 BIST IZMIR 134.170 -0,23 BIST KAYSERI 372.295 0,10 BIST KOCAELI 202.560 0,15 BIST KONYA 61.435 2,37 BIST TEKIRDAĞ 184.662 -1,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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