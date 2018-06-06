Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.593 -3,64 BIST ANKARA 126.221 -1,50 BIST ANTALYA 48.154 -3,09 BIST BALIKESİR 55.686 -2,18 BIST BURSA 156.998 -3,03 BIST DENIZLI 70.225 -2,29 BIST ISTANBUL 92.495 -2,46 BIST IZMIR 130.480 -2,30 BIST KAYSERI 362.785 -3,15 BIST KOCAELI 202.092 -1,40 BIST KONYA 58.696 -1,51 BIST TEKIRDAĞ 179.486 -2,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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