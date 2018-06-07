Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.708 -0,61 BIST ANKARA 124.613 -1,44 BIST ANTALYA 48.485 0,41 BIST BALIKESİR 56.263 0,72 BIST BURSA 159.652 1,20 BIST DENIZLI 71.796 1,10 BIST ISTANBUL 93.959 0,39 BIST IZMIR 131.426 0,96 BIST KAYSERI 366.106 -1,12 BIST KOCAELI 206.135 1,20 BIST KONYA 58.926 -0,13 BIST TEKIRDAĞ 181.808 -0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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