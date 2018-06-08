Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.460 -3,95 BIST ANKARA 125.513 0,23 BIST ANTALYA 48.026 -0,97 BIST BALIKESİR 55.362 -1,75 BIST BURSA 160.108 -1,35 BIST DENIZLI 71.108 -1,39 BIST ISTANBUL 92.889 -1,90 BIST IZMIR 133.456 -0,25 BIST KAYSERI 354.799 -2,44 BIST KOCAELI 207.557 -1,98 BIST KONYA 59.483 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 185.526 1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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