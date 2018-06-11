Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.198 -0,61 BIST ANKARA 123.489 -1,04 BIST ANTALYA 47.613 -0,99 BIST BALIKESİR 53.251 -2,59 BIST BURSA 155.582 -2,86 BIST DENIZLI 68.528 -2,10 BIST ISTANBUL 91.068 -1,74 BIST IZMIR 126.362 -2,74 BIST KAYSERI 321.735 -6,14 BIST KOCAELI 204.642 -1,25 BIST KONYA 57.499 -2,25 BIST TEKIRDAĞ 181.801 -1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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