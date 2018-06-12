Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.943 0,89 BIST ANKARA 124.116 -0,43 BIST ANTALYA 49.290 1,46 BIST BALIKESİR 54.040 -0,32 BIST BURSA 157.081 -2,04 BIST DENIZLI 69.494 -0,23 BIST ISTANBUL 92.719 -1,42 BIST IZMIR 128.299 0,04 BIST KAYSERI 337.908 2,76 BIST KOCAELI 208.955 -0,46 BIST KONYA 57.608 -0,17 BIST TEKIRDAĞ 191.691 5,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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