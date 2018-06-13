Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.439 -2,35 BIST ANKARA 122.173 -0,57 BIST ANTALYA 49.592 1,20 BIST BALIKESİR 53.837 0,32 BIST BURSA 155.253 -0,71 BIST DENIZLI 69.408 0,33 BIST ISTANBUL 91.503 -0,48 BIST IZMIR 124.782 -1,89 BIST KAYSERI 337.527 -0,38 BIST KOCAELI 206.255 -0,99 BIST KONYA 56.414 -1,03 BIST TEKIRDAĞ 187.539 -3,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru
300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar
FED faiz kararı öncesi dolarda son durum
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum