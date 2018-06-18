Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.643 2,26 BIST ANKARA 116.724 -2,35 BIST ANTALYA 48.401 -0,42 BIST BALIKESİR 54.003 0,29 BIST BURSA 155.118 -0,10 BIST DENIZLI 68.026 -1,04 BIST ISTANBUL 89.828 -1,20 BIST IZMIR 119.148 -1,79 BIST KAYSERI 336.050 -1,50 BIST KOCAELI 209.076 0,72 BIST KONYA 55.130 -0,96 BIST TEKIRDAĞ 183.049 -1,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek
Maliye Bakanı'ndan bütçe açıklaması
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum