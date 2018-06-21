Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.935 -0,04 BIST ANKARA 119.345 1,09 BIST ANTALYA 49.713 1,75 BIST BALIKESİR 56.742 1,16 BIST BURSA 162.329 1,51 BIST DENIZLI 69.721 0,38 BIST ISTANBUL 91.717 0,63 BIST IZMIR 121.824 -0,14 BIST KAYSERI 345.126 -2,14 BIST KOCAELI 210.914 -0,06 BIST KONYA 55.982 0,57 BIST TEKIRDAĞ 188.720 0,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştı
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