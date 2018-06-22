Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.442 -0,76 BIST ANKARA 119.457 0,04 BIST ANTALYA 49.158 -1,40 BIST BALIKESİR 57.363 0,83 BIST BURSA 164.141 -0,17 BIST DENIZLI 70.688 1,58 BIST ISTANBUL 91.962 -0,14 BIST IZMIR 122.436 -0,54 BIST KAYSERI 341.383 -1,53 BIST KOCAELI 212.306 1,26 BIST KONYA 56.131 -0,80 BIST TEKIRDAĞ 185.780 -1,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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