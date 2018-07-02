FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.822 -2,02 BIST ANKARA 124.834 0,96 BIST ANTALYA 52.506 0,56 BIST BALIKESİR 61.932 1,26 BIST BURSA 166.810 0,36 BIST DENIZLI 79.078 -0,50 BIST ISTANBUL 95.048 0,72 BIST IZMIR 133.982 0,50 BIST KAYSERI 367.559 1,31 BIST KOCAELI 202.185 -0,57 BIST KONYA 64.434 1,07 BIST TEKIRDAĞ 196.146 0,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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