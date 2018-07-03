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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.183 0,01 BIST ANKARA 125.778 0,39 BIST ANTALYA 52.532 -0,55 BIST BALIKESİR 63.102 2,13 BIST BURSA 164.188 -0,31 BIST DENIZLI 78.757 -0,86 BIST ISTANBUL 94.840 0,11 BIST IZMIR 133.683 0,34 BIST KAYSERI 353.406 -0,52 BIST KOCAELI 203.793 0,65 BIST KONYA 65.663 0,80 BIST TEKIRDAĞ 198.141 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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