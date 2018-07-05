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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.601 1,10 BIST ANKARA 128.483 1,78 BIST ANTALYA 54.880 1,64 BIST BALIKESİR 65.016 2,72 BIST BURSA 164.488 1,63 BIST DENIZLI 79.744 1,12 BIST ISTANBUL 95.900 1,10 BIST IZMIR 136.582 1,83 BIST KAYSERI 355.071 1,89 BIST KOCAELI 204.387 0,56 BIST KONYA 64.111 1,05 BIST TEKIRDAĞ 202.788 1,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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