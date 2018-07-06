Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.854 -0,02 BIST ANKARA 133.901 1,71 BIST ANTALYA 53.839 -0,47 BIST BALIKESİR 64.577 -0,52 BIST BURSA 165.089 -0,18 BIST DENIZLI 79.022 -0,87 BIST ISTANBUL 96.092 -0,30 BIST IZMIR 136.472 -0,43 BIST KAYSERI 354.463 -0,05 BIST KOCAELI 202.637 -1,06 BIST KONYA 63.892 -0,37 BIST TEKIRDAĞ 202.523 -1,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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