Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.004 -1,62 BIST ANKARA 135.122 -1,11 BIST ANTALYA 52.125 -2,11 BIST BALIKESİR 63.648 -2,89 BIST BURSA 160.218 -1,75 BIST DENIZLI 78.034 -1,28 BIST ISTANBUL 94.617 -2,28 BIST IZMIR 134.746 -1,73 BIST KAYSERI 370.513 3,86 BIST KOCAELI 201.002 -1,12 BIST KONYA 65.120 0,18 BIST TEKIRDAĞ 198.603 -2,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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