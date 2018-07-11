FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.568 1,13 BIST ANKARA 132.910 -1,60 BIST ANTALYA 50.102 -2,77 BIST BALIKESİR 60.475 -3,65 BIST BURSA 156.103 -1,89 BIST DENIZLI 74.726 -2,90 BIST ISTANBUL 91.560 -2,32 BIST IZMIR 131.043 -2,14 BIST KAYSERI 340.979 -3,68 BIST KOCAELI 198.308 -2,18 BIST KONYA 62.263 -2,56 BIST TEKIRDAĞ 199.479 1,60(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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