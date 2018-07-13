Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.965 0,42 BIST ANKARA 126.482 -0,02 BIST ANTALYA 48.776 2,20 BIST BALIKESİR 57.313 0,73 BIST BURSA 150.440 -0,49 BIST DENIZLI 71.798 0,78 BIST ISTANBUL 89.518 1,04 BIST IZMIR 123.973 -0,26 BIST KAYSERI 308.689 -1,17 BIST KOCAELI 189.245 1,09 BIST KONYA 58.533 0,96 BIST TEKIRDAĞ 200.754 1,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu
200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam
Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum