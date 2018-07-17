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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.205 0,39 BIST ANKARA 131.181 1,73 BIST ANTALYA 50.414 2,04 BIST BALIKESİR 59.864 1,41 BIST BURSA 152.961 0,66 BIST DENIZLI 73.319 1,54 BIST ISTANBUL 91.265 1,26 BIST IZMIR 126.254 1,55 BIST KAYSERI 302.282 -1,11 BIST KOCAELI 190.777 -0,04 BIST KONYA 59.149 0,60 BIST TEKIRDAĞ 211.519 0,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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