FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA191.1891,93BIST ANKARA136.6920,74BIST ANTALYA51.796-0,98BIST BALIKESİR66.2003,89BIST BURSA157.5310,97BIST DENIZLI75.1220,41BIST ISTANBUL93.2210,13BIST IZMIR131.2200,60BIST KAYSERI316.2540,69BIST KOCAELI193.6740,56BIST KONYA61.6472,02BIST TEKIRDAĞ227.6630,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacakYeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak
BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Altında ikinci yarı tahmini

Altında ikinci yarı tahmini

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Borcu olanlar dikkat!

Borcu olanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

Türk Büro-Sen Başkanı Eksert: Uzmanlık sınavının açılması şart

Türk Büro-Sen Başkanı Eksert: Uzmanlık sınavının açılması şart

BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.