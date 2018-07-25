Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 213.117 2,93 BIST ANKARA 135.773 2,30 BIST ANTALYA 53.324 4,14 BIST BALIKESİR 63.701 1,99 BIST BURSA 153.934 -0,24 BIST DENIZLI 75.397 0,81 BIST ISTANBUL 94.617 2,21 BIST IZMIR 132.211 2,44 BIST KAYSERI 311.827 0,34 BIST KOCAELI 196.404 -0,36 BIST KONYA 60.841 1,91 BIST TEKIRDAĞ 228.066 2,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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