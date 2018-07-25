FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 213.117 2,93 BIST ANKARA 135.773 2,30 BIST ANTALYA 53.324 4,14 BIST BALIKESİR 63.701 1,99 BIST BURSA 153.934 -0,24 BIST DENIZLI 75.397 0,81 BIST ISTANBUL 94.617 2,21 BIST IZMIR 132.211 2,44 BIST KAYSERI 311.827 0,34 BIST KOCAELI 196.404 -0,36 BIST KONYA 60.841 1,91 BIST TEKIRDAĞ 228.066 2,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyorHavaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor
İnegöl'de armut hasadı sancılı başladıİnegöl'de armut hasadı sancılı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Bu meslekler köşeyi dönecek

Bu meslekler köşeyi dönecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık turizmi için güçlü işbirliği

Sağlık turizmi için güçlü işbirliği

Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor

Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor

İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

Turizmde istihdam 1 milyonu aştı

Turizmde istihdam 1 milyonu aştı

PayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı

PayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.