Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 217.331 0,99 BIST ANKARA 137.605 0,45 BIST ANTALYA 55.807 3,15 BIST BALIKESİR 64.937 1,16 BIST BURSA 159.656 2,89 BIST DENIZLI 77.469 1,63 BIST ISTANBUL 97.095 1,33 BIST IZMIR 134.654 1,16 BIST KAYSERI 316.384 0,13 BIST KOCAELI 200.454 0,83 BIST KONYA 61.749 0,68 BIST TEKIRDAĞ 233.781 0,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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