Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.306 -8,79 BIST ANKARA 132.779 0,30 BIST ANTALYA 59.142 3,32 BIST BALIKESİR 65.165 3,16 BIST BURSA 158.293 0,34 BIST DENIZLI 76.802 1,31 BIST ISTANBUL 97.241 0,09 BIST IZMIR 133.562 0,65 BIST KAYSERI 314.822 -0,03 BIST KOCAELI 198.727 -0,36 BIST KONYA 60.751 0,24 BIST TEKIRDAĞ 227.161 -0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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