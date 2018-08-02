Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.792 -1,94 BIST ANKARA 128.262 -4,05 BIST ANTALYA 57.167 -4,31 BIST BALIKESİR 61.619 -4,04 BIST BURSA 152.976 -4,00 BIST DENIZLI 76.791 -3,34 BIST ISTANBUL 95.347 -3,06 BIST IZMIR 130.555 -3,15 BIST KAYSERI 302.292 -3,97 BIST KOCAELI 201.814 -3,13 BIST KONYA 58.567 -3,78 BIST TEKIRDAĞ 213.916 -2,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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