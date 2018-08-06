Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.533 -0,38 BIST ANKARA 129.011 -1,60 BIST ANTALYA 56.947 -2,35 BIST BALIKESİR 61.927 -1,19 BIST BURSA 151.712 -1,67 BIST DENIZLI 77.823 -0,15 BIST ISTANBUL 95.038 -1,64 BIST IZMIR 136.267 0,71 BIST KAYSERI 301.126 -1,14 BIST KOCAELI 196.834 -1,46 BIST KONYA 58.227 -1,60 BIST TEKIRDAĞ 212.857 -1,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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