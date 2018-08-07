Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.158 -0,05 BIST ANKARA 128.819 0,27 BIST ANTALYA 53.870 -3,05 BIST BALIKESİR 61.807 -0,04 BIST BURSA 152.435 0,10 BIST DENIZLI 76.763 -0,19 BIST ISTANBUL 96.157 1,12 BIST IZMIR 137.606 -0,08 BIST KAYSERI 288.314 -2,75 BIST KOCAELI 196.712 0,50 BIST KONYA 57.851 0,06 BIST TEKIRDAĞ 204.930 -2,99(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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