Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.062 1,87 BIST ANKARA 129.915 -0,01 BIST ANTALYA 54.520 0,25 BIST BALIKESİR 61.997 -0,29 BIST BURSA 153.458 -0,04 BIST DENIZLI 78.308 0,70 BIST ISTANBUL 97.347 0,21 BIST IZMIR 140.807 1,47 BIST KAYSERI 287.650 -0,79 BIST KOCAELI 196.299 -0,56 BIST KONYA 57.988 0,26 BIST TEKIRDAĞ 209.065 0,65(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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