Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.593 -0,10 BIST ANKARA 129.100 -1,33 BIST ANTALYA 52.911 -1,85 BIST BALIKESİR 60.235 -2,57 BIST BURSA 151.953 -0,11 BIST DENIZLI 73.589 -6,15 BIST ISTANBUL 97.591 -0,33 BIST IZMIR 156.711 2,64 BIST KAYSERI 274.280 -2,56 BIST KOCAELI 204.845 5,12 BIST KONYA 57.172 -1,40 BIST TEKIRDAĞ 208.702 0,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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