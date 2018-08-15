Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.557 -0,97 BIST ANKARA 124.179 -2,79 BIST ANTALYA 49.038 -2,88 BIST BALIKESİR 54.250 -0,93 BIST BURSA 147.834 -0,82 BIST DENIZLI 70.859 -0,98 BIST ISTANBUL 94.105 -2,98 BIST IZMIR 145.377 -3,36 BIST KAYSERI 287.660 3,03 BIST KOCAELI 222.011 -0,01 BIST KONYA 54.960 -1,91 BIST TEKIRDAĞ 197.967 -1,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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