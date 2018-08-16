Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.307 0,89 BIST ANKARA 120.803 0,20 BIST ANTALYA 47.182 -1,07 BIST BALIKESİR 52.843 -0,67 BIST BURSA 145.893 -1,32 BIST DENIZLI 70.103 -0,30 BIST ISTANBUL 91.354 -1,61 BIST IZMIR 143.605 0,56 BIST KAYSERI 278.974 -2,36 BIST KOCAELI 214.644 -0,14 BIST KONYA 53.575 0,63 BIST TEKIRDAĞ 191.993 -1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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