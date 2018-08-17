Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.813 -2,39 BIST ANKARA 113.354 -4,55 BIST ANTALYA 45.003 -2,83 BIST BALIKESİR 50.003 -4,13 BIST BURSA 137.611 -3,07 BIST DENIZLI 67.385 -2,95 BIST ISTANBUL 88.638 -1,42 BIST IZMIR 137.886 -1,54 BIST KAYSERI 252.880 -5,95 BIST KOCAELI 209.083 1,25 BIST KONYA 50.729 -3,49 BIST TEKIRDAĞ 182.959 -2,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi
Tarım ve Orman Bakanı duyurdu! Milyonlarca lira hibe destek geliyor
Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları
Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)
Amerika kendi ayağına sıkıyor
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Dolar ne kadar? 16 Ağustos dolar yorumları
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum