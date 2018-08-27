Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.390 0,73 BIST ANKARA 117.723 1,73 BIST ANTALYA 47.488 3,21 BIST BALIKESİR 53.017 1,36 BIST BURSA 146.702 1,62 BIST DENIZLI 68.101 0,68 BIST ISTANBUL 94.879 1,12 BIST IZMIR 142.258 1,64 BIST KAYSERI 266.654 -0,56 BIST KOCAELI 211.952 -2,03 BIST KONYA 52.769 1,75 BIST TEKIRDAĞ 188.445 0,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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