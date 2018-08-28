Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.728 1,81 BIST ANKARA 120.150 2,21 BIST ANTALYA 49.412 1,82 BIST BALIKESİR 54.794 1,94 BIST BURSA 149.018 1,01 BIST DENIZLI 69.447 1,78 BIST ISTANBUL 96.262 1,19 BIST IZMIR 147.194 1,31 BIST KAYSERI 278.122 1,25 BIST KOCAELI 217.942 2,34 BIST KONYA 56.028 4,99 BIST TEKIRDAĞ 192.742 1,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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