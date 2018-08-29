Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.091 -1,11 BIST ANKARA 121.075 -0,44 BIST ANTALYA 48.248 -1,52 BIST BALIKESİR 54.309 -3,01 BIST BURSA 152.200 0,15 BIST DENIZLI 69.970 0,31 BIST ISTANBUL 96.512 -0,30 BIST IZMIR 149.082 -0,37 BIST KAYSERI 276.342 -1,98 BIST KOCAELI 217.235 -0,37 BIST KONYA 55.664 -1,56 BIST TEKIRDAĞ 189.978 -1,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları
Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin dolar bozdurdu
Dolar ne kadar? 29 Ağustos dolar kuru yorumları
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler