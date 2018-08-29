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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.091 -1,11 BIST ANKARA 121.075 -0,44 BIST ANTALYA 48.248 -1,52 BIST BALIKESİR 54.309 -3,01 BIST BURSA 152.200 0,15 BIST DENIZLI 69.970 0,31 BIST ISTANBUL 96.512 -0,30 BIST IZMIR 149.082 -0,37 BIST KAYSERI 276.342 -1,98 BIST KOCAELI 217.235 -0,37 BIST KONYA 55.664 -1,56 BIST TEKIRDAĞ 189.978 -1,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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