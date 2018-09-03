Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.012 2,73 BIST ANKARA 121.820 2,23 BIST ANTALYA 50.715 3,37 BIST BALIKESİR 56.340 4,88 BIST BURSA 157.018 0,93 BIST DENIZLI 71.316 0,62 BIST ISTANBUL 96.647 1,26 BIST IZMIR 151.317 2,55 BIST KAYSERI 277.490 1,61 BIST KOCAELI 221.983 1,33 BIST KONYA 59.126 1,19 BIST TEKIRDAĞ 195.844 2,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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