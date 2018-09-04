Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.303 -0,21 BIST ANKARA 120.590 -1,41 BIST ANTALYA 50.321 -0,07 BIST BALIKESİR 58.922 3,02 BIST BURSA 156.692 -0,41 BIST DENIZLI 71.916 0,95 BIST ISTANBUL 96.113 -0,68 BIST IZMIR 148.678 -1,26 BIST KAYSERI 272.826 -1,88 BIST KOCAELI 223.610 2,48 BIST KONYA 59.264 -0,80 BIST TEKIRDAĞ 197.782 0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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