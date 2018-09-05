Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.002 0,48 BIST ANKARA 119.691 -0,44 BIST ANTALYA 49.740 -0,99 BIST BALIKESİR 58.290 -0,17 BIST BURSA 157.202 0,80 BIST DENIZLI 72.056 0,33 BIST ISTANBUL 96.020 -0,23 BIST IZMIR 148.462 0,14 BIST KAYSERI 267.008 -1,89 BIST KOCAELI 223.618 0,95 BIST KONYA 59.285 -0,55 BIST TEKIRDAĞ 193.122 -1,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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