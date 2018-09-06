Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 204.940 0,48 BIST ANKARA 121.210 1,09 BIST ANTALYA 49.704 -0,33 BIST BALIKESİR 58.378 0,22 BIST BURSA 158.613 -0,22 BIST DENIZLI 73.122 0,33 BIST ISTANBUL 97.173 0,93 BIST IZMIR 152.005 1,79 BIST KAYSERI 278.971 3,65 BIST KOCAELI 229.828 2,27 BIST KONYA 59.196 0,35 BIST TEKIRDAĞ 197.069 0,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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