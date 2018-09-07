Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.711 0,19 BIST ANKARA 120.255 0,29 BIST ANTALYA 50.374 0,47 BIST BALIKESİR 57.747 -0,49 BIST BURSA 154.515 -0,94 BIST DENIZLI 72.879 1,10 BIST ISTANBUL 96.286 0,49 BIST IZMIR 151.965 -0,04 BIST KAYSERI 274.282 -0,06 BIST KOCAELI 228.394 -0,37 BIST KONYA 59.641 1,37 BIST TEKIRDAĞ 196.879 0,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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