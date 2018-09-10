Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.658 1,65 BIST ANKARA 120.363 0,00 BIST ANTALYA 51.188 1,43 BIST BALIKESİR 57.648 0,23 BIST BURSA 152.597 -0,84 BIST DENIZLI 72.769 0,77 BIST ISTANBUL 96.378 -0,46 BIST IZMIR 151.832 0,83 BIST KAYSERI 275.416 -0,32 BIST KOCAELI 225.041 -0,31 BIST KONYA 58.530 -0,54 BIST TEKIRDAĞ 194.300 -0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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