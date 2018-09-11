Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.959 0,43 BIST ANKARA 117.977 -0,35 BIST ANTALYA 49.549 -1,60 BIST BALIKESİR 59.622 0,95 BIST BURSA 149.496 -0,04 BIST DENIZLI 71.826 0,62 BIST ISTANBUL 95.982 0,68 BIST IZMIR 148.340 0,29 BIST KAYSERI 265.149 -1,54 BIST KOCAELI 228.096 1,69 BIST KONYA 57.464 0,90 BIST TEKIRDAĞ 191.843 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum