Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.105 0,21 BIST ANKARA 119.589 0,75 BIST ANTALYA 49.808 1,96 BIST BALIKESİR 59.917 -0,34 BIST BURSA 153.352 1,83 BIST DENIZLI 71.356 1,16 BIST ISTANBUL 97.001 0,89 BIST IZMIR 148.904 0,23 BIST KAYSERI 264.596 0,45 BIST KOCAELI 230.366 0,45 BIST KONYA 61.854 4,17 BIST TEKIRDAĞ 191.479 0,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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