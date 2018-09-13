Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.295 -1,37 BIST ANKARA 117.642 -0,47 BIST ANTALYA 47.676 -1,26 BIST BALIKESİR 57.973 -1,94 BIST BURSA 152.480 -1,17 BIST DENIZLI 71.395 1,54 BIST ISTANBUL 95.342 -0,63 BIST IZMIR 147.519 -0,14 BIST KAYSERI 252.124 -2,23 BIST KOCAELI 231.104 0,19 BIST KONYA 59.421 0,20 BIST TEKIRDAĞ 186.807 -0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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