Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.548 0,10 BIST ANKARA 123.025 0,96 BIST ANTALYA 49.306 0,55 BIST BALIKESİR 59.914 1,34 BIST BURSA 159.341 1,65 BIST DENIZLI 72.580 1,17 BIST ISTANBUL 99.320 1,16 BIST IZMIR 151.681 0,34 BIST KAYSERI 264.732 0,39 BIST KOCAELI 235.636 2,02 BIST KONYA 61.150 0,01 BIST TEKIRDAĞ 192.190 0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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