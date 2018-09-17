Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA199.182-0,31BIST ANKARA121.806-0,50BIST ANTALYA49.4960,67BIST BALIKESİR59.145-0,13BIST BURSA156.238-0,19BIST DENIZLI71.5570,16BIST ISTANBUL98.3840,12BIST IZMIR151.3900,81BIST KAYSERI265.7531,42BIST KOCAELI231.843-1,23BIST KONYA60.253-0,14BIST TEKIRDAĞ191.756-0,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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